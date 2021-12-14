"Слуга народа" Кравчук о заказе ток-шоу у Пальчевского за 12 млн: Люди смогут выбирать между Малаховым и этим шоу
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, она рассказала журналистам в Верховной Раде в интервью.
Кравчук предложила оценивать телеканал по контенту.
"В любом случае у нас есть медийный регулятор, следящий за эфирным вещанием любого канала. Здесь же речь идет не о фамилии ведущего, а как он себя ведет в эфире, о чем идет речь в программе. Пальчевский не только политик, он много лет работает на телевидении, поэтому сможет построить редакционную политику, которая не будет вызывать каких-либо вопросов", - отметила нардеп.
Она подчеркнула, что деньги налогоплательщиков должны использоваться эффективно.
"Если у этой программы (Пальчевского. – Ред.) будут хорошие показатели, если там не будет какого-либо контента, вызывающего дискуссий или замечаний со стороны регулятора, то почему бы и нет?! Нам что фамилия не нравится?!" – добавила Кравчук.
По словам политика, важно, чтобы зрители смотрели канал "Дом".
"Учитывая, что я видела там за последние месяцы, то считаю, конечно, должна быть какая-то перезагрузка, какой-нибудь лучший контент, потому что показывали старые советские фильмы. Не думаю, что это привлечет внимание зрителей. Возможно, это смогут сделать такие острые социальные ток-шоу. Потому что люди могут выбирать между Малаховым на НТВ, потому что они смотрят и российское телевидение, и этим шоу (Пальчевского. - Ред.)", - пояснила "слуга народа".
Напомним, государственный телеканал "Дом" заказал Пальчевскому ток-шоу за 12 млн.