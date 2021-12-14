"Слуга народа" Кравчук о заказе ток-шоу у Пальчевского за 12 млн: Люди смогут выбирать между Малаховым и этим шоу

Заместитель руководителя фракции "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам информационной политики Евгения Кравчук предполагает, что были проведены социологические исследования или опросы жителей подконтрольных территорий относительно контента на телеканале "Дом".

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, она рассказала журналистам в Верховной Раде в интервью.

Кравчук предложила оценивать телеканал по контенту.

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"В любом случае у нас есть медийный регулятор, следящий за эфирным вещанием любого канала. Здесь же речь идет не о фамилии ведущего, а как он себя ведет в эфире, о чем идет речь в программе. Пальчевский не только политик, он много лет работает на телевидении, поэтому сможет построить редакционную политику, которая не будет вызывать каких-либо вопросов", - отметила нардеп.

Она подчеркнула, что деньги налогоплательщиков должны использоваться эффективно.

"Если у этой программы (Пальчевского. – Ред.) будут хорошие показатели, если там не будет какого-либо контента, вызывающего дискуссий или замечаний со стороны регулятора, то почему бы и нет?! Нам что фамилия не нравится?!" – добавила Кравчук.

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По словам политика, важно, чтобы зрители смотрели канал "Дом".

"Учитывая, что я видела там за последние месяцы, то считаю, конечно, должна быть какая-то перезагрузка, какой-нибудь лучший контент, потому что показывали старые советские фильмы. Не думаю, что это привлечет внимание зрителей. Возможно, это смогут сделать такие острые социальные ток-шоу. Потому что люди могут выбирать между Малаховым на НТВ, потому что они смотрят и российское телевидение, и этим шоу (Пальчевского. - Ред.)", - пояснила "слуга народа".

Напомним, государственный телеканал "Дом" заказал Пальчевскому ток-шоу за 12 млн.