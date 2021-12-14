В Украине запускают электронную очередь для пересечения границы
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГТСУ.
В течение длительного времени на пунктах пропуска складывается ситуация с задержками пересечения границы грузовым транспортом, в результате чего образуются большие очереди.
"Это создает неудобства как водителям, так и жителям приграничных регионов, представляет опасность для окружающей среды и движения транспорта.
Более того, такие очереди приводят к миллионному ущербу бизнесу, вредят деловой репутации национальных экспортеров и перевозчиков, приводят к потере ими иностранных контрагентов, нарушению производственного цикла украинских предприятий с иностранными инвестициями.
В целях противодействия этому правительством был утвержден проект "Электронная очередь пересечения границы", - говорится в сообщении.
Такой комплексный сервис будет предусматривать:
-обеспечение прогнозируемого времени пересечения границы за счет электронной системы управления очередью;
-обустройство зон ожидания для устранения очереди автотранспорта с автодорог перед пунктами пропуска;
-формирование системных источников финансирования инфраструктуры пересечения границы.
Таким образом, планируется достичь:
-сокращение времени простоя грузовиков до нескольких часов;
-комфортных условий ожидания (в том числе стоянки с охраной, гардеробные и душевые помещения и другие сервисы);
-онлайн консультирование пользователей оператором сервиса о пересечении границы.
"Такой комплексный сервис уже работает в ряде стран ЕС, в частности в Эстонии, Литве, Финляндии. Его эффективность положительно оценена Всемирной таможенной организацией как действенный инструмент для решения проблемы очередей перед пунктами пропуска", - сообщили в ведомстве.
Также говорится, что проект будет реализовываться путем привлечения международной технической помощи без использования средств государственного бюджета.
Пока пилотный проект будет распространяться на грузовые автомобили и грузовые перевозки. По итогам проекта и законодательного урегулирования сервис можно будет распространить на всю территорию Украины и другие категории транспортных средств.
Ожидается, что внедрение данного проекта улучшит инвестиционный климат Украины и в перспективе приведет к увеличению количества рабочих мест", - говорится в сообщении.
Концепцией проекта "Электронная очередь пересечения границы" предусмотрено 3 месяца на развертывание сервиса. По результатам испытательного срока, в национальное законодательство будут имплементированы соответствующие нормы и система управления очередями начнет свое функционирование.