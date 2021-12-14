ВСК не учитывает или фальсифицирует мои показания о спецоперации по "вагнеровцам", - Бурба. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Бурба сказал в комментарии программе "Утро" на телеканале "Настоящее время".
"ВСК меня послушала, я все рассказал, как было, изложил свою позицию, все, что я знал, и то, что я анализировал после провала. Вышло так, что два с половиной месяца прошло, но протокол я не могу подписать..." Когда я выступал, были люди, которые записывали мои объяснения, и я должен этот протокол подписать... Я лично обращался к главе ВСК, но мне не дают возможность подписать протокол... Какие причины – мне неизвестно... Если я не подписал, значит, моих показаний нет. Или они есть, но мне не дают их подписать, потому что они там занимаются служебной фильсификацией - как вариант", - сказал Бурба.
Кроме того, Бурба еще раз подчеркнул, что именно перенос сделки стал причиной ее провала.
"Однозначно - перенесение операции стало причиной ее провала. Самый главный вопрос - причины переноса. Один из вариантов над которым следует думать и расследовать - некоторые советники, помощники в ОП очень боятся поссориться с россиянами. По словам некоторых людей, если бы операция была доведена до логического конца, то россияне могли бы обидеться и даже начать полномасштабное наступление", - отметил Бурба.