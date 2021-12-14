ВСК не учитывает или фальсифицирует мои показания о спецоперации по "вагнеровцам", - Бурба. ВИДЕО

Экс-начальник ГУР МО Василий Бурба заявил, что не получил возможности спустя более двух с половиной месяцев подписать текст своего доклада перед ВСК Верховной Рады Украины по расследованию возможного срыва должностными лицами операции по задержанию членов частной военной компании "Вагнер".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Бурба сказал в комментарии программе "Утро" на телеканале "Настоящее время".

"ВСК меня послушала, я все рассказал, как было, изложил свою позицию, все, что я знал, и то, что я анализировал после провала. Вышло так, что два с половиной месяца прошло, но протокол я не могу подписать..." Когда я выступал, были люди, которые записывали мои объяснения, и я должен этот протокол подписать... Я лично обращался к главе ВСК, но мне не дают возможность подписать протокол... Какие причины – мне неизвестно... Если я не подписал, значит, моих показаний нет. Или они есть, но мне не дают их подписать, потому что они там занимаются служебной фильсификацией - как вариант", - сказал Бурба.

Кроме того, Бурба еще раз подчеркнул, что именно перенос сделки стал причиной ее провала.

"Однозначно - перенесение операции стало причиной ее провала. Самый главный вопрос - причины переноса. Один из вариантов над которым следует думать и расследовать - некоторые советники, помощники в ОП очень боятся поссориться с россиянами. По словам некоторых людей, если бы операция была доведена до логического конца, то россияне могли бы обидеться и даже начать полномасштабное наступление", - отметил Бурба.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Это не мои полномочия": Ермак уверяет, что никаких указаний о переносе спецоперации по "вагнеровцам" Бурбе не давал