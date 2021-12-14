До конца года в Раде зарегистрируют законопроект о снижении налогообложения доходов и введении налога на выведенный капитал, - "слуга народа" Гетманцев

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев анонсировал регистрацию в парламенте до конца 2021 года законопроекта о снижении налогообложения доходов физических и юридических лиц, а также внедрения налога на выведенный капитал (НВК).

"У нас есть крупный законопроект о налогообложении доходов. Хотим снизить налогообложение доходов и физлиц, и юрлиц, и внедрить налог на выведенный капитал, усечено, как в Польше. Также расширить декларирование доходов, дать больше налоговых вычетов гражданам", – сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, можем зарегистрировать этот законопроект еще в этом году, чтобы он заработал с 2023-го", – уточнил Гетманцев.

Законопроект также предлагает обложение дополнительной работы.

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"Это когда ты просто регистрируешься в "Дії" и можешь получать доход от 27 видов деятельности. Например, таксовать по вечерам. За это налог только 5%, без ЕСВ", - пояснил парламентарий.

В то же время глава профильного комитета согласился, что негативная реакция Международного валютного фонда (МВФ) на такие законодательные инициативы может помешать их принятию.