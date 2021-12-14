Невакцинированные люди имеют в 9 раз более высокий риск смерти от COVID-19, - Кузин

Невакцинированные люди имеют в 5 раз больше риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга 14 декабря.

"Сейчас обязанность каждого человека защитить себя и родных, сделав прививку против COVID-19", – сказал он.

Также Кузин сообщил, что по данным электронной системы здравоохранения Украины за август-октябрь, невакцинированные в 5 раз выше риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.

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