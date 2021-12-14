"Слуга народа" Гетманцев о налоговой амнистии: Основной массив плательщиков, на которых мы рассчитывали, еще не декларирует – это нас беспокоит

Граждане декларируют в рамках налоговой амнистии большие суммы, но основной массив по $40-50 тыс. с плательщика еще не идет, прокомментировал ход амнистии капиталов глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

"Динамику мы видим очень положительную. У нас идут достаточно большие суммы. Но вот тот основной массив по $40-50 тыс. с плательщика, на который мы рассчитываем, который действительно составляет основную массу, не пошел до сих пор. И это нас, конечно, беспокоит", – сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По словам парламентария, в настоящее время в рамках налоговой амнистии задекларировано около 300 млн грн.

"Но мы выполняем разъяснительную работу, делаем все возможное, чтобы банки, к сожалению, ставшие основным барьером в этом процессе, заработали", - добавил Гетманцев.

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Как сообщалось, в Украине 1 сентября 2021 года началась кампания добровольного одноразового декларирования активов физлиц, которая продлится год, до 1 сентября 2022-го. В то же время, декларантами не могут быть лица, которые в любой период с 1 января 2010 года выполняют или выполняли в Украине публичные функции. Закон предусматривает уплату сбора с денежной стоимости задекларированных активов по следующим ставкам: 5% - общая ставка, 7 и 9% - по активам, размещенным за границей, 2,5% - по ОВГЗ, приобретенным в период с 1 января 2021 года по 20 июня 2022 года до предоставления декларации.