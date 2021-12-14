Новости

"Слуга народа" Гетманцев о блокировании налоговых накладных: Это касается только "схемщиков"

6 84026
"Слуга народа" Гетманцев о блокировании налоговых накладных: Это касается только "схемщиков"
Народный депутат "Слуги народа", глава финансового комитета Даниил Гетманцев отрицает, что сейчас блокируются налоговые накладные всех сфер бизнеса.

Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, блокируются налоговые накладные "только у схемщиков".

"Заблокированы кроме "черных" некоторые предприятия реального сектора, которые либо генерировали "схемный" кредит, либо его покупали. Им нужно обратиться в налоговую по месту своей регистрации, предоставить документы и этот вопрос будет снят, если там действительно нет никаких нарушений", - заметил Гетманцев.

Глава финансового комитета не советует в дальнейшем "покупать какой-либо схемный кредит".

Также читайте: Сопротивление борьбе со "скрутками" есть даже на уровне высшего руководства ГНС, но мы работаем жестко, - "слуга народа" Гетманцев

"Потому что мы вопросы по этому процессу закрыли и будем продолжать контролировать ситуацию", - добавил он.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Олександр Іванов f1631ca2
    схемщики!!!!???? не схемщикам блокують а малому та середньому, платникам ПДВ які не мають армії бухгалтерів і юристів, блокують усім підряд в мене блокували поки не пройшов усі суди, які довели протизаконні дії податкової, у знайомих і моїх контрагентів і конкурентів у всіх блокують від фонаря, так що Гетьманцев під схемщиками розуміє просто весь малий та середній бізнес який платить ПДВ!
  • Віктор Кирієнко
    Пан міністр бреше як і всі послідовники Зеленського. Нас блокують, тримають гроші місяць, розблоковують під тиском документів і починають нове коло блокування грошей. Схема.
  • Ритта Рыжук
    Черговий наїзд на малий та середній бізнес ,споконвічна історія !!!)))
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости