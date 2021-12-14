"Слуга народа" Гетманцев о блокировании налоговых накладных: Это касается только "схемщиков"

Народный депутат "Слуги народа", глава финансового комитета Даниил Гетманцев отрицает, что сейчас блокируются налоговые накладные всех сфер бизнеса.

Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, блокируются налоговые накладные "только у схемщиков".

"Заблокированы кроме "черных" некоторые предприятия реального сектора, которые либо генерировали "схемный" кредит, либо его покупали. Им нужно обратиться в налоговую по месту своей регистрации, предоставить документы и этот вопрос будет снят, если там действительно нет никаких нарушений", - заметил Гетманцев.

Глава финансового комитета не советует в дальнейшем "покупать какой-либо схемный кредит".

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"Потому что мы вопросы по этому процессу закрыли и будем продолжать контролировать ситуацию", - добавил он.