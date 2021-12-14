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Президент Финляндии Ниинисте в разговоре с Путиным призвал найти дипломатическое решение по ситуации на границе Украины

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Президент Финляндии Ниинисте в разговоре с Путиным призвал найти дипломатическое решение по ситуации на границе Украины
Сегодня, 14 декабря, президент Финляндии Саули Ниинисте и его российский коллега Владимир Путин провели телефонные переговоры. Они обсудили ситуацию вокруг Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Финляндии.

"Кроме двусторонних отношений между Финляндией и Россией, президенты детально обсудили ситуацию на границах Украины. Президент Ниинисте выразил серьезную обеспокоенность напряженной ситуацией и подчеркнул необходимость найти дипломатическое решение", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии побеседовал с президентом США Джо Байденом перед разговором с Путиным, уточнили в ведомстве.

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  • Senator S 01a656ec
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  • Андрей Нешевченко
    Ты не в курсе, сколько сот человек он убил украинцев? Я, пока что тоже, но плюс/минус 100 убитых смогу определить. Я именно об украинцах. Точнее, я о дивизии Виноградова.
  • Андрей Нешевченко
    Понятно. Ответ идиота. Ты что, притворяешься, мерзота? Похоже на то. В этом случае ты законченный урод, тупая ты тварь и негодяй. А теперь ознакомься с этническим составом погибшей дивизии Виноградова, тупая ты мерзота.
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