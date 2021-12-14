Стоимость аренды земли для киевских застройщиков может возрасти в 4 раза

Стоимость аренды коммунальной земли для застройщиков многоквартирных жилых домов в Киеве может увеличиться с 3% до 12% нормативной денежной оценки. Дополнительные поступления в бюджет планируется направить на развитие социальной инфраструктуры города. Инициатором перемен выступил лидер фракции "Голос" в Киевсовете Григорий Маленко.

При обсуждении проекта бюджета Киева на 2022 год Маленко предложил правку, которая сможет увеличить доходы бюджета и принципиально повлиять на развитие социальной инфраструктуры столицы.

"Мы предлагаем изменить арендную ставку с нынешних 3% от стоимости земли до 12%. Почему в Киеве, с его объемами жилищного строительства, застройщики должны платить в три-четыре раза меньше, чем, например, во Львове?! Благодаря увеличению ставки город дополнительно получит более 1 миллиарда гривен в год за аренду и еще до 5 миллиардов от продажи земли ежегодно! Скажите, нужны ли эти деньги для развития медицины, ЖКХ, образования, транспорта Киева?" — спросил Маленко депутатов с трибуны сессионного зала.

Сначала правку поддержали, но после внеочередного перерыва проголосовали еще раз и отклонили, ссылаясь на бюджетный регламент. В свою очередь городской голова Киева Виталий Кличко поддержал предложение Маленко и дал поручение профильному заместителю доработать этот вопрос и подать на следующее заседание согласно процедуре.

Соответственно, депутаты могут принять решение о повышении стоимости аренды земли для застройщиков уже на следующем заседании Киевсовета, которое состоится 16 декабря.

Напомним, что с 1 января 2021 было отменено долевое участие застройщиков при строительстве жилья. Долевое участие — практика, когда часть жилого фонда новостроек передавали на нужды города. Таким образом, единственным платежом, осуществляющим крупный строительный бизнес в бюджет столицы, остается аренда земли во время строительных работ на уровне 3% от оценки стоимости земли. То есть только 300 миллионов гривен в год, что меньше 0,5% бюджета столицы и чуть более 1% дохода, получаемые крупными застройщиками в столице.