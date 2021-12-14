Актер Великий о шутках "Квартала" по поводу Зеленского: Думаем, где уколоть, но чтобы не выглядело, что решили его жестко мочить

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий считает, что у любого автора должна быть самоцензура.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью интернет-изданию "ГОРДОН".

Отвечая на вопрос о самоцензуре в "Квартале" в том, что касается шуток про президента Владимира Зеленского и его окружение, Великий отметил, что актеры не позволяют себе шутить и на некоторые неполитические темы.



"У любого автора должна быть самоцензура. Ты должен понимать, что ты не имеешь права шутить на какие-то темы. Я не шучу на тему смерти. Я не шучу на тему болезней. Если шутка очень смешная, я могу ее рассказать на всеобщей читке, все посмеются и скажут: "Аккуратно. Там прослушка стоит везде". Но по большому счету я даже не буду приносить ее, чтобы не отнимать ни свое, ни чужое время на шутки, которые не проходят мою внутреннюю цензуру", – сказал Пикалов.



Он пояснил, что "внутренняя цензура" в отношении Зеленского в студии присутствует потому, что все эти люди работали под его началом, и они не будут обидно о нем шутить.



"Чтобы вы понимали, зачастую, когда мы пишем номера про Зеленского, которые мне в конечном итоге приходится играть, мы сидим и думаем, где же можно все-таки уколоть, чтобы это не выглядело с моей стороны, что я его решил жестко мочить", – рассказал он.

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Актер отметил, что шутки бывают, но не жесткие, и это замечал, в частности, украинский продюсер и певец Алексей Потапенко.



"На самом деле иногда такие шутки появлялись. У нас была "прожарка" Потапа. И он читал шутку: "Можно смотреть долго на три вещи: как течет вода, как горит огонь и как "Квартал" пытается написать жесткую шутку про президента". Поэтому мы пытаемся всячески придумать, чтобы это было и смешно, и сатирично, но писать жесткие вещи я не буду", – подчеркнул Великий.