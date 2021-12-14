Ермак – агент влияния РФ, а не шпион, - Луценко

Зеленский правит по Пушкину, а Ермак организовывает ему победы.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал бывший генпрокурор Юрий Луценко.

"Я не считаю Ермака шпионом РФ; я считаю его агентом влияния РФ, который, по случайному стечению обстоятельств 73% украинских избирателей, тогда отвечал за внешний курс, а сейчас – за весь курс. Да, президент Зеленский правит по Пушкину: "царствуй лежа на боку". А господин Ермак организовывает ему победы - о чем ему регулярно докладывает, и Зеленский в это верит", - объяснил он.

Экс-генпрокурор поддерживает мнение разведчиков ГУР, согласно которому речь идет не о кроте, там речь идет о группе пророссийски настроенных лиц.

"Я бы добавил: агентов влияния, вольных или невольных. Агенты же бывают сознательные или бессознательные, формирующие, что хочет Кремль от них. Поэтому все, что мы анализировали, это может быть закрыто от президента Зеленского. Но это не его беда. Это его вина. Глава государства должен встречаться не только со своим руководителем Офиса, но и с десятками людей каждый день", - добавил Луценко.

Читайте также: Я объяснял Зеленскому, что Цемах – "билет Путина в Гаагу", но президент требовал его выдать, - Луценко

Также он объяснил, чем отличается "крот" от "агента влияния".

"Крот – это шпион; тот, кто целенаправленно сливает информацию. Помните у Владимира Гройсмана был переводчик, который сливал все, что слышал во время переговоров. И там нет претензии к Гройсману, там претензия к прозевавшей СБУ. Но это крот, который сливал информацию. В литературе его называют шпионом, агентом, резидентом. А в данном случае есть люди, которые считают, что надо договариваться с россиянами, люди, которые имеют много знакомых, для которых ментально это понятно. Смотрите, я понимаю, как для Зеленского это выглядит: "Если Андрюха (как он говорит) имеет связи с фейсами, так значит, договоримся". Такая у них логика криминальных 90-х: если у тебя есть знакомый в криминальной группировке, то дотрем. Речь не идет о том, что нужно выставить позицию; что нужно сформировать потенциал; нужно сесть за стол переговоров сильным. Нет, если есть знакомые, значит, мы дотрем. Вот эта детская логика сейчас правит", - добавил Луценко.

Интервью с экс-генпрокурором Юрием Луценко для Цензор.НЕТ читайте здесь.