Стефанчук призвал Ткаченко не уходить в отставку: Может, это воля Божья, что заявления нет в ВР

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призывает Александра Ткаченко изменить решение об отставке с должности министра культуры и информационной политики.

Об этом он лично сказал Ткаченко во время совместного брифинга в парламенте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я откровенно говорю, что официально заявления в Верховной Раде Александра Ткаченко об отставке нет. Я считаю господина Александра одним из лучших министров в правительстве. Если так случилось, что заявления нет в Верховной Раде, может, на то воля Божья, поэтому давайте подумаете. Я буду очень рад, если вы измените свое решение и мы будем дальше развивать украинскую информационную политику и культуру", – акцентировал спикер парламента.

В то же время министр культуры и информационной политики добавил, что заявление об отставке было подано в ВР. Однако, по его словам, документ не зарегистрирован, поэтому можно считать, что его официально нет. Ткаченко также отметил, что новое заявление об отставке пока не написал, но подчеркнул, что при необходимости готов это сделать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление Ткаченко об отставке в Раду официально не поступало, - Стефанчук