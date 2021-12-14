Зеленский за половину своего президентского срока 7 раз проиграл в суде, - Bihus.info. ВИДЕО

Верховный Суд удовлетворил 7 исков к Президенту Владимиру Зеленскому, установив нарушение закона со стороны главы государства. В двух случаях решение уже окончательно, в других Большая Палата Верховного Суда рассматривает апелляцию со стороны Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bihus.Info.

Первым иском к Президенту Зеленскому, который Верховный Суд удовлетворил, был иск Владимира Горковенко – члена Нацсовета по телевидению и радиовещанию. Его Зеленский в мае 2019 года попытался уволить, отменив указ Петра Порошенко о его назначении.

Такие действия Зеленского Верховный Суд признал незаконным в декабре 2019 года. Большая Палата Верховного Суда отказала Зеленскому в удовлетворении апелляции в мае 2021 года. При этом суд подчеркнул, что указы о назначении являются индивидуальными актами одноразового действия и человека невозможно уволить, просто отменив такой акт.

Это дало основание Владимиру Горковенко напомнить Владимиру Зеленскому его предвыборное обещание: "Если я когда-нибудь в жизни нарушу закон – я уйду сам". Поэтому он написал обращение в Офис Президента с вопросом, планирует ли Президент свое обещание выполнить.

"Об обещании кандидата в Президенты Украины В. Зеленского оставить должность в случае сознательного нарушения им закона... ...оно сделано в контексте разговора о недопустимости существования коррупционных схем в управлении государством, и позиция Главы государства по этому вопросу остается неизменной", - говорилось в ответе, предоставленном Горковенко.

Способ увольнения, на незаконность которого Верховный Суд указал еще в декабре 2019 года, Владимир Зеленский повторил в марте 2021 года. Президент решил уволить судью Конституционного Суда Александра Тупицкого путем отмены указа о его назначении. Прогнозируемо, Верховный Суд снова признал незаконной такую ​​практику в июле этого года – по тем же основаниям, что и по делу Горковенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Президент признал фактически свою ложь против меня", - Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы

"Президент не может своим решением уволить судью Конституционного Суда. Точка. Как бы она ни была оформлена: отмена указов, увольнение… Я могу так же издать указ об увольнении президента с должности. Это будет иметь точно такую ​​же юридическую силу", – пояснил председатель правления Фонда DeJure Михаил Жернаков.

Успешные иски к Владимиру Зеленскому подали также Артур Герасимов, Владимир Арьев и Георгий Логвинский. Им как народным депутатам 8 созыва Петр Порошенко присвоил дипломатические ранги в связи с их работой в украинской делегации в ПАСЕ.

В сентябре 2019 года Владимир Зеленский отменил соответствующие указы Порошенко как "безосновательные". Однако Верховный Суд решил, что указы о присвоении дипломатических рангов также являются индивидуальными актами одноразового действия, и их отмена не может приводить к лишению дипломатического ранга. Поэтому он удовлетворил иски к Зеленскому со стороны Герасимова, Арьева и Логвинского.

"Указ… принят вне полномочий Президента Украины и с нарушением норм Закона Украины "О дипломатической службе", а потому подлежит отмене", – говорится в решении по иску Артура Герасимова.



Фото: Bihus.Info

Впрочем, в делах по искам Тупицкого, Герасимова, Арьева и Логвинского президент Зеленский подал апелляции. Решений Большой Палаты Верховного Суда по этим делам еще нет.

В то же время законной силы приобрело решение Верховного Суда удовлетворить иск к Владимиру Зеленскому, поданный жителем Мелитополя Виктором Ващенко. Ващенко, который является инвалидом войны, пожаловался, что Зеленский не ответил лично на его обращение (ответ поступил от работников Офиса Президента). По Закону "Об обращениях граждан" Президент должен лично отвечать на обращение лиц с инвалидностью в результате войны.

Верховный Суд принял сторону Виктора Ващенко, признал бездействие Президента противоправным и обязал Зеленского рассмотреть обращение в соответствии с Законом. Такое решение Суд вынес еще в феврале 2020 года, и апелляционных производств не было. В ноябре этого года Виктор Ващенко сказал Bihus.Info, что так и не получил ответ на свое обращение от главы государства.

Еще одним делом, в котором Верховный Суд удовлетворил иск к Владимиру Зеленскому, стал иск Вячеслава Плескача о непредоставлении информации в ответ на запрос. Это произошло в сентябре 2021 года. На это решение Владимир Зеленский также подал апелляцию.

В Офисе Президента проигнорировали запрос Bihus.Info на комментарий о правовых позициях Президента по этим делам, не предоставив на него никакого ответа.