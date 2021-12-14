СБУ ликвидировала крупнейшую в Украине сеть по производству фальшивых COVID-сертификатов. Ежемесячно дельцы "зарабатывали" более 5 млн грн. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
За деньги дельцы предлагали оформить соответствующие медицинские документы без фактической прививки.
Как свидетельствуют предварительные данные, "прибыль" злоумышленников составила более 5 млн грн ежемесячно. Сейчас это самая большая по количеству изготовленная COVID-фальшивка сеть в Украине.
Установлено, что противоправную деятельность организовали два жителя столицы. Для реализации схемы они привлекли нескольких руководителей медучреждений и 6 семейных врачей из разных регионов страны.
За разные суммы денег они вносили данные "клиентов" в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки в Единый портал государственных услуг "Дія".
Для передачи "списков" на оформление фиктивных документов организаторы сделки привлекали посредников. Кроме того, через них поддерживали связь и передавали деньги.
По материалам СБУ, решается вопрос по сообщению организаторам схемы о подозрении в совершении преступления и избрании судом меры пресечения.
В рамках уголовного производства идет досудебное расследование для установления всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к ней.
Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились сотрудниками кибердепартамента СБУ совместно со следователями Национальной полиции и при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.