49% украинцев считают, что власть не пытается улучшить ситуацию в стране, 31% - думают, что ей это не удалось, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Центр Разумкова рассказал о тенденциях изменений общественного мнения за последние три года.

Об этом идет речь в исследовании Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

"Мы опрашивали граждан в 2019, 2020 и 2021 годах, и со временем результаты существенно менялись. В октябре этого года 19% опрошенных считали, что нынешняя власть лучше предыдущей, 29% - наоборот. По мнению 45%, нынешняя власть ничем существенно не отличается от предыдущей. Распределение ответов на Западе, в Центре и на Востоке Украины почти одинаковое, но есть существенные возрастные отличия: чем младшие респонденты, тем чаще они считают, что нынешняя власть таки лучше предыдущей", - рассказали авторы исследования.

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"В октябре этого года лишь 12% опрошенных считали, что нынешняя власть пытается улучшить ситуацию, и во многом ей это удается. Еще 31% признавали искренность усилий, но негативно оценивали их результат. По мнению 49% опрошенных, власть не пытается улучшить ситуацию, а лишь имитирует усилия в этом направлении. Чаще всего к мотивации действий власти относятся с недоверием на Востоке Украины. Среди возрастных групп наиболее выделяется самая молодая: респонденты 10-29 лет в большинстве своем верят в искренность усилий власти, и существенно чаще отмечают положительные результаты", - говорится в исследовании.

"80% опрошенных в этом году не видели никого в качестве новых политических лидеров, а назвать конкретные фамилии смогли менее 20% респондентов. Чаще называли Д.Разумкова и Е.Мураева. (В августе 2018 года при постановке аналогичного вопроса чаще всего звучали фамилии С.Вакарчука и В.Зеленского)", - отметили авторы исследования.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 14 по 20 октября 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.