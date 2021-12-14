Кулеба призвал Запад категорически отвергнуть требования Путина по поводу невступления Украины в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает страны Запада исключить требования президента Российской Федерации Владимира Путина по поводу невступления Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Об этом Кулеба сказал в ходе дискуссии "Дипломатия 2022: Приоритеты Стратегии внешнеполитической деятельности", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я убежден, что курс на членство Украины в ЕС и НАТО, избравший и поддержавший украинский народ, не изменится под внешним давлением. Только народ Украины будет определять будущее нашей страны и сейчас в контексте "новых-старых" требований России по прекращению расширения НАТО к востоку. Мы понимаем, что он (Владимир Путин. -Ред.) в первую очередь говорит об Украине", - сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что на всех проводимых встречах призывает не идти на уступки президенту РФ. В частности, 13 декабря Кулеба сказал об этом помощнице государственного секретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид и министру иностранных дел Германии Анналене Бербок.

"На всех встречах... я подчеркивал, что эти притязания, эти требования Путина должны быть категорически и безоговорочно отвергнуты, потому что никто кроме украинского народа и самих этих объединений - ЕС и НАТО - не должен решать судьбу наших отношений" , – заявил Кулеба.

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