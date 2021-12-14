Допуск иностранных войск на обучение в Украину: Рада приняла закон

Верховная Рада приняла решение Президента Владимира Зеленского относительно допуска подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", за соответствующий закон №6359 проголосовали 318 народных депутатов.

Так, в документе говорится о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, многонациональном учении "Объединенные усилия – 2022", украинско-американском учении "Репид Трайдент – 2022" , украинско-британском учении "Казак Мейс – 2022", многонациональном учении "Светлая лавина – 2022", украинско-польском учении "Сильвер Сейбер – 2022", украинско-американском учении "Си Бриз – 2022", украинско-румынском учении "Риверайн – 2022", многонациональном учении "Кленовая арка – 2022" и многонациональном учении "Викинг – 2022".

Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением учений на территории Украины и за ее пределами, в 2022 году составит 106 548,33 тыс. гривень (52 072,59 тыс. гривень на территории Украины).

Финансирование планируется осуществить в рамках ассигнований Министерства обороны Украины на 2022 год по бюджетной программе "Обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны".

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