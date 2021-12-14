Украинский национальный центр развития мира начинает работу с завтрашнего дня, - Верещук

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что Украинский национальный центр развития мира начнет работу завтра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОДА.

"Уже со среды должен заработать созданный Министерством Украинский национальный центр развития мира. Собрано множество фактов нарушений прав человека на Донбассе и в Крыму. Так что центр будет действовать, чтобы вернуть доверие и восстановить справедливость - РФ должна заплатить юридически, политически и финансово за все то, что она сделала с нашими гражданами и территориями. Заведение станет диалоговой платформой для восстановления мира. Наш девиз: через диалог - к доверию и миру", - подчеркнула министерша.

Кроме того, сообщается, что на КПВВ в Станице Луганской будет установлен современный комплекс для обслуживания граждан.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бутусов – это политически-медийная шпана и инструмент гибридного влияния России, – вице-премьер и глава Минреинтеграции Верещук. ВИДЕО