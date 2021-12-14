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Белорусский генерал Подлынев координировал мигрантов во время штурма границы 16 ноября, - спецслужбы Польши

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Белорусский генерал Подлынев координировал мигрантов во время штурма границы 16 ноября, - спецслужбы Польши
Заместитель председателя Пограничной службы Беларуси Роман Подлынев находился у пропуска Брузги-Кузница 16 ноября и лично контролировал и координировал действия мигрантов, которые в тот день совершали массированный штурм польско-белорусской границы.

Об этом во время пресс-конференции во вторник в Варшаве заявил спикер министра-координатора польских спецслужб Ян Жарин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам удалось идентифицировать человека, присутствовавшего во время штурма 16 ноября на польскую границу в пункте Кузница -Брузги. Это заместитель председателя белорусских пограничников генерал-майор Роман Подлынев",- сообщил Жарин.

Как отметил спикер министра-координатора спецслужб РП, на него в тот день обратили внимание польские силовики, поскольку его поведение указывало на то, что он находится с целью наблюдения и контроля.

"По моей информации, Роман Подлынев контролировал и наблюдал за всей операцией, связанной с использованием против нас мигрантов", – подчеркнул Жарин.

Он добавил, что белорусские пограничники активно участвуют в пропагандистской войне против Польши, а роль Подлынева в этих операциях против РП является значительной.

По его убеждению, это еще раз демонстрирует, что эта гибридная операция режима Лукашенко выходит далеко за рамки организации миграционного пути.

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Топ комментарии

  • Топ Ган
  • Andy Jumeirach
    а його мабуть так і на роботу приймали:
    - хваміліє?
    - подліньйов, ваше благородіє !
    - що вмієш робити ?
    - підлості людям простим та масла в вогонь підливати, як подливочку у кашу, ваше благородіє !
    - годишся гад, приймаємо...
  • Andy Jumeirach
    и тогда их, в Мексике , перестанут называть "белыми абезьянами"
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