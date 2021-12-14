ЕС планирует снизить влияние РФ на поставку газа, отказавшись от долгосрочных контрактов, - Bloomberg
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующий законопроект.
Конечно, при принятии этого решения пострадает ведущий поставщик топлива в ЕС — Россия.
Агентство также отмечает, что Еврокомиссия предложит меры по укреплению безопасности поставок, учитывая, что этой зимой Европа имеет рекордные цены и острый дефицит ресурса.
Кроме того, есть предложение сделать резервные стратегические запасы газа, которые могут потребоваться при возникновении чрезвычайной ситуации. Их основой будут добровольные совместные закупки операторами транспортных систем.
"Повышенная напряженность в отношениях между Россией и Украиной чревата дальнейшим сокращением поставок, увеличивая риск того, что энергетический кризис сохранится в следующем отопительном сезоне", - подчеркнули в Bloomberg.