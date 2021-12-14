Рада поддержала введение электронного удостоверения ветерана

Верховная рада на заседании 14 декабря поддержала в целом законопроект №5694, предусматривающий создание Единого государственного реестра ветеранов и электронного удостоверения ветерана.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", соответствующее решение поддержали 310 народных депутатов.

Документ предусматривает создание электронной базы данных об украинских ветеранах, которых, по оценкам авторов законопроекта, насчитывается около 1,2 миллиона. Вести эту базу будет Министерство по делам ветеранов. Она позволит автоматизировать обмен информацией о ветеранах между органами власти.

В базе будут содержаться сведения, на основе которых будет формироваться электронный аналог удостоверения ветерана войны. Электронное удостоверение ветерана, говорится в законопроекте, будет полным аналогом бумажного удостоверения и может использоваться для получения ветеранских льгот при обращениях в органы власти.

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