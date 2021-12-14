Украина и Швеция подписали новое соглашение в области обороны, – Резников. ФОТО
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Украина и Швеция подписали новое соглашение о сотрудничестве в области обороны.
Об этом в твиттере сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Украина и Швеция продолжают сотрудничество в сфере обороны! Сегодня, в дополнение к продуктивному диалогу, было подписано новое Соглашение с министром обороны Петером Гультквистом. Я благодарю наших друзей за всестороннюю поддержку и укрепление двусторонних отношений", - написал Резников.