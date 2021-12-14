У Зеленского свыше 70 работников УГО в первом круге "лички". Это запуганный человек, - Луценко
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал бывший генеральный прокурор Юрий Луценко.
По его словам, еще до избрания президентом некоторые из политиков увидели в президенте страх за свою жизнь "и с тех пор Зеленский живет в атмосфере постоянных сигналов об опасности его жизни".
"Уже рассказывали о вероятности отравления членов его семьи, опасности проживания в его частном доме, опасности передвижения... Что вам говорить - у него более 70 работников УГО в первом круге "лички"", - рассказал Луценко.
Экс-генпрокурор отметил, что у Порошенко было в разы меньше – человек 10-15.
Но это речь о первом круге. На периметре стоят другие - есть еще разведки, есть еще передовые группы. И такого еще не было никогда. Я не говорю, что это плохо и президента не надо охранять. Нет, государство должно оберегать - и для государства, что 10, что 70 человек не такая уж роскошь. Вопрос в атмосфере, в которой он живет. И мы его видели на этой пресс-конференции – это запуганный человек с комплексом Наполеона", - сказал Луценко.
"Но эта информация об опасности жизни – это как наркотик, в ней постоянно нужно поднимать градус. В результате от простых покушений к нему перешли к покушениям на него, имени Васи Лаптева. Вы же знаете, что это офицер ФСБ, якобы говоривший с украинскими отставными офицерами. И этот "мятеж" комментировал целый Байден. То есть эта запуганность и удержание власти оказывает большое влияние на политику президента Зеленского. И это ключевое в этой истории", - подчеркнул политик.
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