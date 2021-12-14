Я объяснял Зеленскому, что Цемах – "билет Путина в Гаагу", но президент требовал его выдать, - Луценко
Об этом Луценко рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Я докладываю президенту. Он мне говорит: "Мне в этом списке нужен Цемах". Говорю: "Владимир Александрович, это невозможно. Цемах еще не дал показаний и, главное – вот вам письма от моих коллег из Голландии, для которых он ключевой свидетель. Он – билет Путина в Гаагу, потому что он размещал ракету БУК вооруженных сил РФ. Не ополченцев, не с военторга, а конкретного подразделения россиян", – рассказал Луценко.
"Мы же их вычислили по одной простой причине: эти придурки лаптеногие выстрелили, убежали, а двух солдат забыли. И эти солдаты звонят Цемаху: "Нас забыли". Тот звонит уже туда и говорит: "вы забыли солдат". И он их вез до границы с Россией. То есть Цемах ключевой свидетель – он видел, как заезжал российский экипаж Бука и как уезжал. У нас он не давал показаний, но мне прокуроры говорили, что он очень боится, что не попадет под обмен, и он сломается", – подчеркнул бывший генпрокурор.
На тот момент Цемах не дал показаний, но мог пойти на сотрудничество со следствием, если бы его не выдали по обмену.
Однако президент требовал выдать Цемаха и вызвал из-за этого Луценко на Банковую.
"Говорю ему: "есть еще один нюанс. Вы помните, что в Нидерландах ничем не завершился референдум по ассоциации Украина-ЕС. Так вот, если Нидерданды, обиженные на то, что мы им не довезли ключевого свидетеля, под влиянием российских СМИ (а я напомню, что один из самых больших газовых хабов Газпрома находится тоже там) раскрутит эту истерию, то у нас может полететь еще и Ассоциация с ЕС". И тут, как сейчас, слышу голос Ермака: "Юрий Витальевич, да зачем нам эта Европа, нам надо с россиянами договариваться". Я еще помню, что был в нормальном настроении и говорю: "Ууууу, знакомые песни, я такую штуку слышал много лет при Януковиче". Так мы быстренько и разошлись", - вспомнил Луценко.
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