Российские войска обстреляли позиции ВСУ в районе Авдеевки, Новолуганска и Новотошковского, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 обстрела подразделений ВСУ, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.