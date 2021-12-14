Зеленский и премьер Италии Драги обсудили ситуацию по безопасности вокруг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Марио Драги обсудили ситуацию по безопасности вокруг нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Провел плодотворный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Обменялись мнениями относительно ситуации по безопасности вокруг Украины. Обсудили дальнейшие шаги по ее деэскалации и мирному урегулированию на Донбассе. Благодарен за твердую поддержку Италией суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Зеленский на своей странице в Twitter.

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