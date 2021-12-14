Впервые во времена Независимости возобновлена трасса Днепро-Хуторское, - Днепропетровская ОГА. ФОТО
Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
"Более полутысячи километров дорог Днепропетровщины в этом году отремонтированы. И это не только трассы государственного значения, но и местные и коммунальные дороги. Впервые во времена независимости произошло обновление участка Днепр-Хуторское", – заявил глава области Валентин Резниченко.
Ранее на этой трассе производился только ямочный ремонт. По программе "Большая стройка" стартовало восстановление участков от села Хуторское до Степного и от развязки с Донецким шоссе до села Степное. Там уложили трехслойное асфальтобетонное покрытие, нанесли разметку холодным пластиком и установили дорожные знаки.
Всего за текущий год в области обновили 9 дорог территориального значения. Среди них участок автодороги от черты города Каменское в направлении села Шульговка, а также трасса Станция Верхнеднепровск – Верховцево – Божедаровка. Всего в области в 2021 году построены и отремонтированы более 430 км автодорог государственного значения.
Как ранее сообщалось, в планах "Большой стройки" до конца 2024 года – восстановить и построить 24 тыс. км автодорог по всей Украине.