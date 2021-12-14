Познакомился с Зеленским в приемной крупного бизнесмена, адвокатом которого я был, - Богдан

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что познакомился с будущим президентом Владимиром Зеленским в приемной одного крупного бизнесмена, у которого работал юристом.

Об этом Богдан заявил в интервью Дмитрию Гордону.

"В приёмной одного крупного бизнесмена", - ответил Богдан на вопрос, где познакомился к Зеленским.

На уточняющий вопрос, была ли это приемная олигарха Игоря Коломойского, Богдан уклончиво ответил, что "и так понятно кто этот бизнесмен".

"Я не хочу... Ну, как бы вообще понятно, кто этот бизнесмен. Но это будет неправильно: называть имена. Тем более, в те времена я был его адвокатом, душеприказчиком", - заявил Богдан.

Отметим, что Андрей Богдан известен как адвокат Игоря Коломойского. Это публично подтверждал, как сам Богдан, так и олигарх Коломойский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан заявил о распоряжении Зеленского посадить его в тюрьму вместе с Гордоном, Бутусовым, Шустером и Разумковым