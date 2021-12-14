Ермак никогда не говорит Зеленскому "нет". Любой бред – "Давай, класс!", - Богдан

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан ответил на вопрос, кто руководит страной – президент Владимир Зеленский или глава ОП Андрей Ермак.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Богдана Дмитрию Гордону.

Журналист попросил Богдана прокомментировать свое мнение, что Украиной руководит не Зеленский, а Ермак.

"Мне кажется, нет. Это симбиоз двух людей, и Владимир Зеленский в нем превалирует. Ермак никогда ему не говорит "нет". Любой бред, любая сюжетная линия – "Давай, класс!" Эй, ребята, заходите, президент идею дал. Но это ведь так не работало, не работает и не будет работать", – сказал экс-глава ОП.

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На вопрос, чем Ермак "взял Зеленского", Богдан сказал, что не хочет погружаться в эту грязь.

"У них старая история, они друг друга знают лет 8–10. Что они там делали – это их история. Пусть они своей историей и живут", – подчеркнул Богдан.

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