В плену в ОРДЛО находятся 300 граждан Украины, в т.ч. 40 военнослужащих, - Денисова
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
По информации омбудсмена, в Макеевской исправительной колонии №32, где недавно умер украинский политзаключенный, из-за отсутствия отопления, родственники с помощью волонтеров покупали для обогрева камер уголь, разворованный оккупантами.
Также гражданские заложники почти не получают гуманитарную помощь по причине невыполнения договоренностей лидеров Нормандской четверки в Париже относительно обеспечения полного и безусловного доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам в ОРДЛО.
"Из последнего гуманитарного конвоя, доставленного на временно оккупированную территорию, гражданские заложники получили только туалетную бумагу, мыло и зубную пасту", - отметила Денисова.