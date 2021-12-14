В плену в ОРДЛО находятся 300 граждан Украины, в т.ч. 40 военнослужащих, - Денисова

В плену на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в настоящее время находятся 300 граждан Украины, в том числе 40 военнослужащих.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

По информации омбудсмена, в Макеевской исправительной колонии №32, где недавно умер украинский политзаключенный, из-за отсутствия отопления, родственники с помощью волонтеров покупали для обогрева камер уголь, разворованный оккупантами.

Также гражданские заложники почти не получают гуманитарную помощь по причине невыполнения договоренностей лидеров Нормандской четверки в Париже относительно обеспечения полного и безусловного доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам в ОРДЛО.

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"Из последнего гуманитарного конвоя, доставленного на временно оккупированную территорию, гражданские заложники получили только туалетную бумагу, мыло и зубную пасту", - отметила Денисова.