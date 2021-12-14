На информационное сопровождение ОП тратят огромные бюджеты. Откуда деньги? "Большая стройка", бизнесы, которые дают черный кэш, - Богдан

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан обращает внимание на значительные деньги, которые ОП выделяет на свой пиар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Богдана Дмитрию Гордону.

"Ты понимаешь, какие бюджеты идут сейчас на информационное сопровождение? Какое количество ботов... Видишь, сколько там лидеров мнений? Там огромные бюджеты распределяют. Откуда их берут?"

Конечно же, есть "Большая стройка". Конечно, есть какие-то направления бизнеса, которые дают черный кэш. Работают ли они с какими-нибудь персонажами? Ну, поверь, за [последние] два года – я не знаю. Не хочу ни на кого наговаривать. Что-то, где-то, кому-то, как-то помогают", – заявил Богдан.

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