40% переселенцев не планируют возвращаться на оккупированные территории, - Минреинтеграции

Более 40% внутренне перемещенных лиц не планируют возвращаться на временно оккупированные территории даже после полноценной их реинтеграции.

Об этом сказал начальник отдела по вопросам формирования и реализации жилищной политики Департамента социально-гуманитарной политики и внутренне перемещенных лиц Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Максим Алексеенко-Лемовский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Чиновник напомнил, что в текущем году государство выделило 113 миллионов гривень местным бюджетам на решение жилищных проблем переселенцев.

"Что касается реализации субвенции — у нас реализовано 113 миллионов, и это, скажем так, первая линия тех, кто принял участие, кто взял субвенции. Сейчас идет этап активной реализации этой программы. Пока есть планы на приобретение 340 объектов для обеспечения жильем более тысячи внутренне перемещенных лиц, однако мы надеемся, что вся направленная субвенция будет реализована", - сказал Алексеенко-Лемовский.

Он добавил, что "на следующий год планируется 125 миллионов, в ближайшее время будут направлены письма на областные государственные администрации с целью формирования потребности для того, чтобы в начале 2022 года мы смогли уже обрабатывать предложения".

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