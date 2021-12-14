Украинский воин получил пулевое ранение в результате российского обстрела, - ОТУ "Восток"
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Сегодня в результате обстрела позиций ВСУ со стороны вооруженных формирований Российской Федерации ранен украинский воин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".
"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего – средней тяжести", - говорится в сообщении.