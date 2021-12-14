Помощник генсека НАТО по разведке Кеттлер посетил командный пункт одной из бригад ВСУ в зоне ООС. ФОТО

Помощник Генерального секретаря НАТО по разведке – руководитель Объединенного департамента по разведке и безопасности Международного секретариата НАТО Дэвид Кеттлер посетил вместе с командующим операции Объединенных сил Александром Павлюком командный пункт одной из бригад ВСУ в районе проведения ООС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В ходе брифинга, в котором приняли участие представители сектора безопасности и обороны Украины, иностранным делегатам были представлены данные, свидетельствующие о нарушении договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы.

Кроме того, были продемонстрированы видеозаписи, подтверждающие применение противником крупнокалиберной артиллерии, лазерных комплексов противодействия оптическим системам, ударных БПЛА и последствия применения этого вооружения.

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По завершению брифинга участникам встречи предоставили возможность побывать на передовых позициях в районе населенного пункта Широкино и увидеть разрушенную российским агрессором гражданскую инфраструктуру.