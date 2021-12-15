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Главные новости 14 декабря: Россия не отводит войска, в Украине дорожают продукты, алкоголь и бензин

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Главные новости 14 декабря: Россия не отводит войска, в Украине дорожают продукты, алкоголь и бензин
Переговоры Путина и Байдена не привели к уменьшению численности войск РФ у границы, Богдан раскрыл тайны ОП, в Украине дорожают продукты, бензин и алкоголь, теперь официально - главные новости 14 декабря

Россия не отводит войска

"После переговоров американского и российского лидеров не происходит сокращения военной группировки у наших границ. Более того, возникло еще одно пространство для эскалации – в Азовском море, где 70% акватории перекрыто Россией", - рассказал президент Зеленский.

На Донбассе оккупанты тренируются приводить подразделения войск РФ в высшую степень боевой готовности. Также сегодня ранен защитник Украины.

Зеленский за время президентства проиграл 7 судов

И это всего за половину каденции! В двух случаях решение уже окончательно, в других Большая Палата Верховного Суда рассматривает апелляцию со стороны Зеленского.

Еще одна "слуга народа" ушла к Разумкову

Народный депутат "Слуги народа" Любовь Шпак присоединилась к межфракционному объединению (МФО) "Разумная политика".

Интервью Луценко и Богдана

Оба интервью интересны, оба рассказали много важных вещей. Луценко - о Цемахе, Чаусе, Ермаке и 70 человек в охране Зеленского.

Богдан - о распоряжении Зеленского посадить в тюрьму его и еще ряд людей, о погоняле и.о. директора ДБР Сухачева и о том, как Ермак поддерживает "любой бред" президента.

Белорусского оппозиционера Тихановского приговорили к 18 годам

Муж экс-кандидата на выборах президента в 2020 году Светланы Тихановской, Сергей Тихановский, должен по приговору суда провести 18 лет в колонии усиленного режима. Его признали виновным в подготовке и организации массовых беспорядков.

Подорожание продуктов

По данным Госстата, в стране подорожали все продукты животного происхождения, алкоголь, бензин и почти все овощи.

Министр экономики Свириденко говорит, что это влияние мировых цен.

Сеть подделки COVID-сертификатов

СБУ ликвидировала самую большую сеть. Ежемесячно дельцы "зарабатывали" на поддельных свидетельствах о вакцинации более 5 млн. грн.

Топ комментарии

  • 5 копійок
    А шо? Епоха дастатку від ЗЕ. Пацан сказав - пацан зробив.
  • Игорь Монахов
    Нормальный референдум должен начинаться с двух вопросов:
    1. Согласны ли вы, что Украина должна вернуть себе статус ядерной державы?
    2. Согласны ли вы, что все коллаборанты, олигархи, воры в законе, должны быть высланы из Украины в теплых товарных вагонах с колорадской ленточкой на лбу? (с)
  • Игорь Монахов
    Главный итог за сегодня это вот этот высер говорящей зеленой головы -
    "Данилов считает, что Украина может пойти на компромисс с рф, но его должен одобрить народ."
    ...ох и не нравится мне эта формулировка и тем более главы СНБО.. Может это и есть и их обещанный план "Б".. план "Бе" млять !!?? во сцуки !!! ох как не нравится мне все это...пздц.
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