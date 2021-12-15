Главные новости 14 декабря: Россия не отводит войска, в Украине дорожают продукты, алкоголь и бензин
Россия не отводит войска
"После переговоров американского и российского лидеров не происходит сокращения военной группировки у наших границ. Более того, возникло еще одно пространство для эскалации – в Азовском море, где 70% акватории перекрыто Россией", - рассказал президент Зеленский.
На Донбассе оккупанты тренируются приводить подразделения войск РФ в высшую степень боевой готовности. Также сегодня ранен защитник Украины.
Зеленский за время президентства проиграл 7 судов
И это всего за половину каденции! В двух случаях решение уже окончательно, в других Большая Палата Верховного Суда рассматривает апелляцию со стороны Зеленского.
Еще одна "слуга народа" ушла к Разумкову
Народный депутат "Слуги народа" Любовь Шпак присоединилась к межфракционному объединению (МФО) "Разумная политика".
Интервью Луценко и Богдана
Оба интервью интересны, оба рассказали много важных вещей. Луценко - о Цемахе, Чаусе, Ермаке и 70 человек в охране Зеленского.
Богдан - о распоряжении Зеленского посадить в тюрьму его и еще ряд людей, о погоняле и.о. директора ДБР Сухачева и о том, как Ермак поддерживает "любой бред" президента.
Белорусского оппозиционера Тихановского приговорили к 18 годам
Муж экс-кандидата на выборах президента в 2020 году Светланы Тихановской, Сергей Тихановский, должен по приговору суда провести 18 лет в колонии усиленного режима. Его признали виновным в подготовке и организации массовых беспорядков.
Подорожание продуктов
По данным Госстата, в стране подорожали все продукты животного происхождения, алкоголь, бензин и почти все овощи.
Министр экономики Свириденко говорит, что это влияние мировых цен.
Сеть подделки COVID-сертификатов
СБУ ликвидировала самую большую сеть. Ежемесячно дельцы "зарабатывали" на поддельных свидетельствах о вакцинации более 5 млн. грн.