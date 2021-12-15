Главные новости 14 декабря: Россия не отводит войска, в Украине дорожают продукты, алкоголь и бензин

Переговоры Путина и Байдена не привели к уменьшению численности войск РФ у границы, Богдан раскрыл тайны ОП, в Украине дорожают продукты, бензин и алкоголь, теперь официально - главные новости 14 декабря

Россия не отводит войска

"После переговоров американского и российского лидеров не происходит сокращения военной группировки у наших границ. Более того, возникло еще одно пространство для эскалации – в Азовском море, где 70% акватории перекрыто Россией", - рассказал президент Зеленский.

На Донбассе оккупанты тренируются приводить подразделения войск РФ в высшую степень боевой готовности. Также сегодня ранен защитник Украины.

Зеленский за время президентства проиграл 7 судов

И это всего за половину каденции! В двух случаях решение уже окончательно, в других Большая Палата Верховного Суда рассматривает апелляцию со стороны Зеленского.

Еще одна "слуга народа" ушла к Разумкову

Народный депутат "Слуги народа" Любовь Шпак присоединилась к межфракционному объединению (МФО) "Разумная политика".

Интервью Луценко и Богдана

Оба интервью интересны, оба рассказали много важных вещей. Луценко - о Цемахе, Чаусе, Ермаке и 70 человек в охране Зеленского.

Богдан - о распоряжении Зеленского посадить в тюрьму его и еще ряд людей, о погоняле и.о. директора ДБР Сухачева и о том, как Ермак поддерживает "любой бред" президента.

Белорусского оппозиционера Тихановского приговорили к 18 годам

Муж экс-кандидата на выборах президента в 2020 году Светланы Тихановской, Сергей Тихановский, должен по приговору суда провести 18 лет в колонии усиленного режима. Его признали виновным в подготовке и организации массовых беспорядков.

Подорожание продуктов

По данным Госстата, в стране подорожали все продукты животного происхождения, алкоголь, бензин и почти все овощи.

Министр экономики Свириденко говорит, что это влияние мировых цен.

Сеть подделки COVID-сертификатов

СБУ ликвидировала самую большую сеть. Ежемесячно дельцы "зарабатывали" на поддельных свидетельствах о вакцинации более 5 млн. грн.