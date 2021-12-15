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В Беларуси будут сажать на 12 лет за призывы к санкциям

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В Беларуси будут сажать на 12 лет за призывы к санкциям
Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об уголовной ответственности за призывы к введению санкций против этой страны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

Нарушителям грозит: до шести лет лишения свободы – в случае, если призывы к санкциям обращены к рядовым лицам; до десяти лет – если призывы обращены в зарубежные организации и власти; и до 12 лет – если призывы совершены должностным лицом с использованием служебных полномочий и привели к ограничению торговли, попаданию госпредприятий в списки санкций, а также к "другим тяжким последствиям".

У Лукашенко эти меры называют "адекватным ответом на попытки причинить ущерб национальной безопасности со стороны деструктивных сил".

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С августа прошлого года, после президентских выборов в Беларуси и массовых репрессий в отношении протестующих, Запад регулярно расширяет санкции в отношении белорусских властей. Ограничениям подверглась почти вся экономика Беларуси, включая крупнейшие государственные компании, а также десятки чиновников, судей, правоохранителей и государственные СМИ.

При этом в конце ноября Лукашенко называл ущерб Беларуси от западных санкций "мизерным".

Планы ввести уголовную ответственность за призывы к санкциям неоднократно озвучивались и российскими чиновниками, в том числе депутатами Госдумы и членами Совета Федерации.

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Топ комментарии

  • IgorYakovlevich
    "...это был известный рыботорговец, ему назначили пять розог без целования за невосторженный образ мыслей.."
    Стругацкие,, Трудно быть богом
  • roadstar
    Кхе,кхе.....Я...яяяяя.....официально призываю ввести допсанкции против Беларуси и его антинародрого режима!!!!!....!!!!
  • Rino Onix
    КНДР курить в сторонці.
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