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Авто депутата горсовета Каменца-Подольского Понятовской подожгли второй раз за год

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Авто депутата горсовета Каменца-Подольского Понятовской подожгли второй раз за год
В Каменце-Подольском в Хмельницкой области неизвестный поджег автомобиль депутата городского совета Олеси Понятовской. Это уже второй поджог с начала года.

Об этом сообщил в Фейсбуке городской голова Каменца-Подольского Михаил Поситко, передает Цензор.НЕТ.

"Посреди белого дня на территории коммунального предприятия неизвестный мужчина совершил поджог автомобиля депутата фракции ВО "Свобода", директора этого предприятия - Олеси Понятовской. Не забыл еще никто, как в начале этого года был уничтожен таким же образом ее же автомобиль", - написал он.

Полиция начала расследование по ч. 1 ст. 194 УК (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Впервые авто депутата горсовета Олеси Понятовской, работающей директором коммунального предприятия "Спецкоммунтранс", сожгли в январе этого года.

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Топ комментарии

  • Дмитро Drudi
    Жахлива ситуація у місті,,, новообраному меру не дають працювати,, пацюки ніяк не можуть зрозуміти- їх часи минули, міський бюджет не общак..
  • Vitaliy 8815a9d2
    Що ти мелиш, там де Свобода присутня, то є зрушення в кращу сторону, як приклад Хмельницький, після десятиліть застою, місто почалось розвиватись, не дивлячись на Зе-вдладу злодіїів! А К.Подільському правив бандит, якого жителі не обрали в мери, тому не може він заспокоїтись!
  • Small Jerboa
    Да-да!
    Теперь городской бюджет надо не "дерибанить" по статьям расходов, а ВЕСЬ нести "Слугам"!
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