Украинский воин ранен на Донбассе. Войска РФ 7 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя 120-мм минометы и гранатометы, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 14 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 7 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.

Вблизи Новолуганского враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Новотошковского оккупанты произвели обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе Авдеевки и Гранитного противник вел огонь из минометов калибра 120 мм.

В сторону Старогнатовки враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Новомихайловки российские наемники применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Недалеко от Водяного вражеские войска произвели обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести", - сообщили в штабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилов о вероятности российского вторжения в Украину: угроза постоянна, но сейчас ситуация под контролем

Также сообщается, что на 7 часов утра 15 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Первомайского оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули в пресс-центре ОС.