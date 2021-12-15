Диалог с Россией по ситуации вокруг Украины - хороший знак, - Псаки

В Вашингтоне приветствуют дипломатический процесс с участием РФ, стран Европы и Киева по поводу деэскалации ситуации у границы Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом на брифинге 14 декабря заявила спикер Белого дома Джен Псаки, его текстовая версия опубликована на сайте ведомства.

"Это хороший знак – что дипломатические переговоры и обсуждения продолжаются, в том числе с российскими лидерами и официальными лицами, украинцами и нашими европейскими партнерами", – сказала Псаки.



В то же время Псаки отметила, что у нее нет новой информации о каких-либо сигналах по деэскалации ситуации на российско-украинской границе. Спикер отметила, что в Белом доме "внимательно за этим наблюдают".



Псаки сообщила, что Соединенные Штаты продолжают консультации с европейскими союзниками и партнерами, чтобы определить лучший формат переговоров по безопасности, о которых договорились президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин.

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13 декабря в Киеве с рабочим визитом перед поездкой в Москву пребывала заместитель государственного секретаря США Керен Донфрид. Она встретилась с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Собеседники скоординировали позиции Вашингтона и Киева накануне визита помощницы госсекретаря в РФ, отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.



После визитов в Киев и Москву Донфрид отправится в Брюссель, чтобы проконсультироваться с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС относительно усилий по поиску дипломатического решения конфликта на Донбассе.



Напомним, в конце октября 2021 года американские СМИ сообщили, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.



21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вокруг границ Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.



В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявив, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.



США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.



О "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину предупредил Путина 7 декабря во время онлайн-переговоров Байден.



По информации Bloomberg, администрация Байдена будет добиваться от Германии остановки газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину.



По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, любые дестабилизирующие действия РФ в отношении Украины будут стратегической ошибкой, которая будет иметь значительные последствия.



13 декабря о санкциях против РФ в случае ее вторжения в Украину договорились главы МИД стран ЕС.



Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 14 декабря, что угроза со стороны России постоянная, но ситуация под контролем.