Резников посетил базу военно-морских сил Швеции. ФОТО

Украинская делегация во главе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым в рамках официального визита в Королевство Швеция посетила военно-морскую базу четвертой флотилии ВМС Швеции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Министра во время визита сопровождают заместитель Министра обороны Украины Александр Полищук, заместитель Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, а также другие официальные лица.

Алексей Резников встретился с командующим Военно-морскими силами Швеции контр-адмиралом Евой Скуг Хаслум.

Украинскую делегацию ознакомили с назначением, структурой и основными возможностями четвертой флотилии по выполнению задач по охране водного района, образцами вооружения и военной техники, а также военно-морским вооружением и специальными средствами амфибийного полка ВМС Швеции.

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Фото: сайт Минобороны