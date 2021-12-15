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Резников посетил базу военно-морских сил Швеции. ФОТО

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Украинская делегация во главе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым в рамках официального визита в Королевство Швеция посетила военно-морскую базу четвертой флотилии ВМС Швеции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Министра во время визита сопровождают заместитель Министра обороны Украины Александр Полищук, заместитель Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, а также другие официальные лица.

Алексей Резников встретился с командующим Военно-морскими силами Швеции контр-адмиралом Евой Скуг Хаслум.

Украинскую делегацию ознакомили с назначением, структурой и основными возможностями четвертой флотилии по выполнению задач по охране водного района, образцами вооружения и военной техники, а также военно-морским вооружением и специальными средствами амфибийного полка ВМС Швеции.

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Резников посетил базу военно-морских сил Швеции 01
Фото: сайт Минобороны

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Топ комментарии

  • Александр Науменко de9a367b
    Израиль нам сложнее зубной пасты ничего не продаст, а шведы могут они русских очень любят, и немецкие ****** на них особого влияния не имеют
  • Vitaliy Pavlov
    не знаю как дальше... но пока мне нравится министр обороны во всех отношениях и действиях и заявлениях. также когда был в минских переговорах. да и внешне как то приветливый и простой в общении..на сегодня он самый лучший выбор из всех что были....
  • Палєо Мустьє
    Ви би поїхали у грудні до Швеції заради задоволення?
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