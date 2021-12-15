В Украине за сутки от COVID-19 умерли 356 человек, зафиксированы 8109 новых случаев заражения, 26 307 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 8109 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 15 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Так, за сутки 14 декабря в Украине зафиксированы 8109 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 707, медработников – 182); 142 921 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 47 137 человек, полностью иммунизированы – 95 784 человека.

Также за минувшие сутки госпитализированы – 2280 человек, зафиксированы 356 летальных случаев, выздоровели – 26 307 человек.

За все время пандемии в Украине: заболели – 3 578 557 человек; выздоровели – 3 259 316 человек; летальных случаев – 91 958; проведено ПЦР-тестирований – 16 371 425.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 221 538 человек, из них получили первую дозу – 14 221 536 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 640 221 человек. В общей сложности проведены 26 861 757 прививок.

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