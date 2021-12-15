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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 356 человек, зафиксированы 8109 новых случаев заражения, 26 307 человек выздоровели

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 356 человек, зафиксированы 8109 новых случаев заражения, 26 307 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 8109 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 15 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Так, за сутки 14 декабря в Украине зафиксированы 8109 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 707, медработников – 182); 142 921 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 47 137 человек, полностью иммунизированы – 95 784 человека.

Также за минувшие сутки госпитализированы – 2280 человек, зафиксированы 356 летальных случаев, выздоровели – 26 307 человек.

За все время пандемии в Украине: заболели – 3 578 557 человек; выздоровели – 3 259 316 человек; летальных случаев – 91 958; проведено ПЦР-тестирований – 16 371 425.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 221 538 человек, из них получили первую дозу – 14 221 536 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 640 221 человек. В общей сложности проведены 26 861 757 прививок.

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 356 человек, зафиксированы 8109 новых случаев заражения, 26 307 человек выздоровели 01
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 356 человек, зафиксированы 8109 новых случаев заражения, 26 307 человек выздоровели 02
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 356 человек, зафиксированы 8109 новых случаев заражения, 26 307 человек выздоровели 03
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 356 человек, зафиксированы 8109 новых случаев заражения, 26 307 человек выздоровели 04

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Топ комментарии

  • Антип61
    В чем проблема? Давай сравним.
    Вот статистика по Польше
    https://www.worldometers.info/coronavirus/country/poland/
    Вот по Украине
    https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
    Ставим усреднение по 7 дням и смотрим пиковые значения по 3 волнам заражений
    .......................................І...............................ІІ................................ІІІ
    Польша .............24974........................28721..................23350
    Украина.............13991........................15595..................21907

    Ставим усреднение по 7 дням и смотрим пиковые значения по 3 волнам смертности
    .......................................І...............................ІІ................................ІІІ
    Польша ..................497..........................603..........................406
    Украина..................223..........................391..........................673

    По заражениям у нас рост на 25% по сравнению со второй волной, у Польши снижение на 20%.

    По смертям у нас рост на 40% по сравнению со второй волной, у Польши снижение на 40%.
  • Bogdan Resvii
    Это полная отсебятина. Получается, что если лекарство не излечивает (или не предотвращает) заболевание напрочь с одного приёма, то его нельзя называть лекарством или вакциной. По такой логике чуть ли не половину фармперератов изымать с рынка под лозунгом "ета всьо вариво".
  • Eugen Mk
    От гриппа колят по желанию, РАЗ В СЕЗОН(с) вот никто и не возражает.
    Кагбе это довольно очевидно.
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