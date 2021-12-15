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Одновременное заражение Дельтой и Омикроном может привести к появлению более опасного варианта, - эксперт Moderna

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Одновременное заражение Дельтой и Омикроном может привести к появлению более опасного варианта, - эксперт Moderna
В фармацевтической компании Moderna заявили, что люди, особенно с ослабленным иммунитетом, могут заражаться сразу двумя штаммами коронавируса – и "Дельта", и "Омикрон". Это может привести к появлению еще более заразного варианта.

Об этом пишет Daily Mail, информирует Цензор.НЕТ.

"Научные исследования в Южной Африке показывают, что люди, особенно с ослабленной иммунной системой, могут заражаться сразу двумя штаммами. Это возможно и сейчас, учитывая число случаев наблюдаемого инфицирования", - заявил главный медицинский специалист фармацевтической компании Moderna Пол Бертон.

Он сообщил, что одновременное заражение двумя штаммами может привести к появлению еще более заразного варианта.

"В ближайшие месяцы эти два штамма будут сосуществовать, и "Омикрон" начнет инфицировать людей на фоне очень сложной ситуации с "Дельтой". Это может привести к ситуациям, когда люди будут инфицированы двумя вариантами, что позволяет этим вирусам дальше эволюционировать и мутировать. Эта ситуация вызывает опасения", – сообщил специалист.

По мнению экспертов, оба штамма могут поражать одну и ту же клетку и таким образом мутировать, однако вероятность подобного развития событий оценивается как крайне незначительная.

За все время пандемии были обнаружены три случая так называемой рекомбинации штаммов, которые в итоге не привели к возникновению новой мутации и не вызвали новой вспышки инфекции.

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Во Всемирной организации здравоохранения не исключили, что новый штамм способен поменять ход пандемии. В организации объяснили, что количество мутаций в штамме "Омикрон" носит беспрецедентный характер, он может быть заразнее ранее обнаруженных вариантов инфекции.

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Топ комментарии

  • Привет
    😀 Эксперты от модерны и пфайзера самые экспертистые эксперты...честные и независимые...только им и верю...
  • Erlich Bachman
    ...Він повідомив, що одночасне зараження двома штамами може...
    ..."Омікрон" почне інфікувати людей на тлі дуже складної ситуації з "Дельтою". Це може призвести...
    ...На думку експертів, обидва штами можуть вражати одну і ту ж клітину...Джерело: https://censor.net/ua/n3305293

    Може те, може се, може й не те, може й не се. Експерти, блд.
  • Привет
    Она уже давно началась...практически с момента начала вакцинации...
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