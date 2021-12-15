Одновременное заражение Дельтой и Омикроном может привести к появлению более опасного варианта, - эксперт Moderna
Об этом пишет Daily Mail, информирует Цензор.НЕТ.
"Научные исследования в Южной Африке показывают, что люди, особенно с ослабленной иммунной системой, могут заражаться сразу двумя штаммами. Это возможно и сейчас, учитывая число случаев наблюдаемого инфицирования", - заявил главный медицинский специалист фармацевтической компании Moderna Пол Бертон.
Он сообщил, что одновременное заражение двумя штаммами может привести к появлению еще более заразного варианта.
"В ближайшие месяцы эти два штамма будут сосуществовать, и "Омикрон" начнет инфицировать людей на фоне очень сложной ситуации с "Дельтой". Это может привести к ситуациям, когда люди будут инфицированы двумя вариантами, что позволяет этим вирусам дальше эволюционировать и мутировать. Эта ситуация вызывает опасения", – сообщил специалист.
По мнению экспертов, оба штамма могут поражать одну и ту же клетку и таким образом мутировать, однако вероятность подобного развития событий оценивается как крайне незначительная.
За все время пандемии были обнаружены три случая так называемой рекомбинации штаммов, которые в итоге не привели к возникновению новой мутации и не вызвали новой вспышки инфекции.
Во Всемирной организации здравоохранения не исключили, что новый штамм способен поменять ход пандемии. В организации объяснили, что количество мутаций в штамме "Омикрон" носит беспрецедентный характер, он может быть заразнее ранее обнаруженных вариантов инфекции.