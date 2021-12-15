США консультируются с европейскими партнерами по формату переговоров с РФ по безопасности, - Псаки

Вашингтон по-прежнему ведет активное обсуждение с европейскими партнерами с целью определить наиболее подходящий формат переговоров с Россией в сфере безопасности.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы продолжаем тесные консультации с нашими европейскими союзниками и партнерами для того, чтобы определить лучший формат для переговоров по безопасности, о которых договорились президент Байден и президент (РФ Владимир. – Ред.) Путин", – сказала Псаки на брифинге в Белом доме.

Псаки напомнила, что во вторник помощник госсекретаря Карен Донфрид прибыла в Москву "с целью выразить обеспокоенность наращиванием Россией сил вблизи Украины и прямой беседы с высокопоставленными официальными российскими лицами".

По словам Псаки, Донфрид во время встречи подчеркнет приверженность США помочь разрешить конфликт на восточной Украине.

Пресссекретарь Белого дома отметила, что цель Вашингтона остается неизменной – достичь деэскалации дипломатическим путем.

Ранее во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ожидает итогов переговоров Карен Донфрид в Москве, и в частности, он хочет узнать, серьезно ли Россия относится к выполнению обязательств в рамках "Минских договоренностей".

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