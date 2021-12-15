Зеленский едет в Брюссель для участия в шестом саммите Восточного партнерства. Запланирован ряд встреч, - ОПУ
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Президент Украины Владимир Зеленский 15-16 декабря совершит рабочий визит в Брюссель для участия в шестом саммите Восточного партнерства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
В мероприятии также примут участие президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, лидеры государств – членов Евросоюза и стран Восточного партнерства.
"В рамках визита в Брюссель Владимир Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами государств-членов ЕС и стран-партнеров, руководством Европейского Союза и Генеральным секретарем НАТО", - говорится в сообщении.