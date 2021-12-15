Около 25 млн украинцев готовы установить "Дію", - Федоров
2 53153
Сейчас аудитория приложения "Дія" – 11,8 млн пользователей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом у Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"Сколько украинцев готовы установить себе Дію? Примерно 25-27 млн. Сейчас аудитория приложения Дія - 11,8 млн пользователей. Мы видим тенденцию до 50-70 тысяч новых уникальных ежедневно", - говорится в сообщении.
Федоров отметил, что в Украине несколько раз создавали фейковую копию приложения "Дія", но настоящим взломом назвать это нельзя.
"Сценарий, когда кто-то получает доступ ко всем реестрам, нереалистичен, это должна быть какая-то сумасшедшая спецоперация. Начальная стратегия развития Дії позволяет избежать того, что при взломе приложения хакеры получат доступ ко всей информации", - подчеркнул министр.