МИД России запустил фейк об украинском посольстве в Ливане, чтобы отвлечь внимание от собственного скандала с кокаином, - Николенко

МИД РФ запустил фейк о работе украинского посольства в Ливане, настоящая цель которого – создать дымовой занавес на фоне развертывания дела о контрабанде кокаина из посольства России в Аргентине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, вчера СМИ сообщили о признании коллегией присяжных суда в Москве виновными четырех фигурантов. Им грозит до 25 лет лишения свободы.

"Напомню, дело касается попытки вывезти российским государственным самолетом из посольства в Аргентине в Россию 400 кг кокаина на 35 миллионов евро".

Очевидно, что инсинуации об украинских дипломатах стали побочным эффектом российского кокаинового дела", – написал Николенко.

Отметим, что Николенко не сообщил о каком фейке идет речь. Однако, недавно в телеграмме пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой появилось сообщение о том, что якобы украинские дипломаты в посольстве в Ливане за деньги оформляют туристические визы гражданам Сирии, желающим перебраться в Европу, а также "помогают пересечь сирийско-ливанскую границу".

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Напомним, в школе при посольстве России в Аргентине обнаружили 12 чемоданов с почти 400 килограммами кокаина. Они были зарегистрированы в качестве дипломатического багажа. Для установления лиц, причастных к наркотрафику, кокаин заменили мукой и отправили в Москву. Везти его злоумышленники планировали по российской дипломатической почте. Наркотрафик оказался встроен в транспортную систему МИД.

По информации СМИ, для перевозки груза использовали самолет специального отряда "Россия", которым передвигается секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.