На Программу медицинских гарантий в 2022 году выделены рекордные 157,3 млрд грн, - Минздрав

В рамках бюджета программы более 26 млрд грн предусмотрено на первичную медицинскую помощь, а на лечение онкологических заболеваний запланировано более 8,3 млрд грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

"Следующий год – это год, когда заработные платы медикам должны стать рыночными. Деньги, прежде всего, должны идти на закупку лекарств, расходных материалов, финансовую мотивацию работников", – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

‚На Программу медицинских гарантий в 2022 году предусмотрены рекордные 157,3 млрд грн. Это на 33,8 млрд грн больше по сравнению с 2021 годом.

‚Также в рамках бюджета Программы более 26 млрд грн предусмотрено на первичную медицинскую помощь, а на лечение онкологических заболеваний запланировано более 8,3 млрд грн. На возмещение инсулинов и лекарственных средств по программе "Доступное лекарство" в следующем году запланировано 4,6 млрд грн.

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