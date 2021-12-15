Все, что России не нравится в украинском законодательстве, она называет выходом из Минска, - Верещук
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Россия всегда комментирует законодательство Украины. Все, что не нравится россиянам, называют выходом из Минска.
Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Глава Минреинтеграции не согласна с тем, что законопроект о переходном периоде нарушает Минские договоренности.
"Юридически содержание закона не означает выход из Минских договоренностей. Просто россияне привыкли комментировать наше законодательство. Все, что им не нравится, они называют выходом из Минска. Я считаю, что наши законы - наше дело. Россияне не могут нам указывать, какие законы нам принимать", - отметила глава Минреинтеграции.