Глава МИД Германии Бербок в разговоре с Лавровым предупредила РФ о серьезных последствиях вторжения в Украину
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Новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Россия столкнется с "серьезными последствиями", если вторгнется в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Во время телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Бербок призвала к "открытому и честному" диалогу с РФ по поводу агрессии против Украины.
В МИД Германии отметили, что "территориальная целостность Украины не может быть нарушена".