За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 23 человека, выявлено 1247 новых случаев заболевания, - Кличко. КАРТА

В Киеве обнаружили за прошедшие сутки 1247 больных коронавирусом. 23 человека скончались.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Фейсбуке.

Так, за сутки было подтверждено 1247 случаев заболевания коронавирусом (в общей сложности 316 018): 708 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 471 мужчина в возрасте от 18 до 91 года, 40 девочек от 6 месяцев до 17 лет и 28 мальчиков 17 лет.

Зафиксировано 23 летальных случая от вируса (в общей сложности 7925): 16 женщин от 44 до 91 года, 7 мужчин от 43 до 86 лет.

Также за сутки госпитализированы 99 больных коронавирусом и 111 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

1776 жителей столицы преодолели коронавирус (в общей сложности 290 843).

Больше всего случаев заболевания выявили в таких районах: Деснянском (252), Дарницком (157) и Шевченковском (143).

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